中央騎象局指出，東北風影響，容易有短時強降雨，今(21)日針對宜蘭發佈豪雨特報；新北市、花蓮大雨特報。今天北部及東北部濕涼有雨，明天短暫放晴後，另一波東北風又要南下，桃園以北變濕涼，直到下週三、25日才會好轉。

東北風影響，易有短時強降雨，今(21)日宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生，新北市及花蓮縣有局部大雨發生的機率，請注意坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

氣象局指出，今天東北風影響，在迎風面的北部及東半部地區有斷斷續續的降雨，其中東北部地區降雨較持續、顯著，並有局部大雨或豪雨發生的機率，行經蘇花公路一帶請留意最新天氣資訊。中南部地區因位於背風面受影響有限，仍是多雲到晴的天氣；氣溫方面，各地清晨低溫20至23度，白天桃園以北及宜蘭、花蓮高溫25至27度，新竹以南及臺東28至30度。

氣象局預估，明天開始連續3天，東半部及大台北地區有局部短暫雨，其中東北部降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生機率，桃園以南則維持多雲到晴；氣溫方面，北台灣及花蓮降溫較顯著，高溫僅23至25度，整天偏涼，其他地區高溫仍有27度以上。

下週三、下週四開始，東北風稍減弱，剩下東半部地區及大台北山區仍有局部短暫雨，其他地區為晴到多雲的天氣；氣溫亦有回升趨勢。到了下週五，東北風再增強，北部及東半部地區氣溫下降，有局部短暫雨，濕涼的天氣型態將一直持續到30日，提醒民眾外出時攜帶雨具，晚上也要多加件外套。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象 老大洩天機」指出，最新模式模擬顯示，明(22)日東北風減弱、有短暫空檔，各地好轉為多雲時晴的天氣，東北部仍有局部短暫雨的機率；北部高溫又回升至30度左右。

(中時新聞網)