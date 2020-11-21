小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（21日）新聞重點。

【1】NCC拒中天換照惹議，文大新媒體與傳播研究中心主任莊伯仲在卓越雜誌撰文指出，政院發言人指有線新聞頻譜是全民公共財，一開口就搞錯，現在衛星和有線頻道「上天下地」（發送訊號、鋪設纜線）成本均由業者負擔，未使用無線電波頻譜，收視戶亦須每月付費訂閱，怎會是公共財？

【2】3國中女搞失蹤 男網友惹的禍

新北短短4天連續傳出3名國中少女翹家投奔男網友。土城區某國中少女14日離家後失蹤，警方18日在男網友家找到少女，2人坦承發生性關係，警訊後依妨害性自主罪嫌移送男網友。新莊某國中2名14歲同班女同學，被男同學罵「綠茶婊」後輾轉離家出走，由男網友載往到桃園套房，警方19日下午帶回少女，2名男網友也恐吃上略誘官司。

【3】未入RCEP 陸學者認台受重傷

中國社科院台灣研究所副所長張冠華指出，由於RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）採區域累積的原產地規則，這將使RCEP區域內企業轉向域內採購以替代台灣產品，減少進口台電子產品，加快台灣經濟邊緣化。大陸商務部昨稱，將加快推進中日韓自貿協定談判，對加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）中方也持續積極開放態度。

【4】中捷試營運5天 搭乘人次破30萬

台中捷運綠線本月16日展開試營運，獲得中部地區民眾熱烈回響，截至20日止，5天累計運量已突破30萬人次。中捷公司表示，包括列車啟動速度、列車到站停靠時間與關門警示音量、車廂溫度等旅客曾提出反應的事項，目前都已逐步調整、改善，12月7日開始、將針對運量最高的高鐵台中站加開最後班次。

【5】蔡依林餵老外豬血糕為高雄賺6億觀光財

蔡依林（Jolin）昨2度登上高雄巨蛋開唱，為求盡善盡美，Jolin與工作團隊提早5天進入雄蛋「駐紮」彩排，創下過往歌手在高雄開唱彩排天數的紀錄。Jolin也趁這段時間與團隊品嘗不少夜市美食，包括大腸包小腸、地瓜球、烤魷魚等，還幫每道小吃的名稱翻譯成英文，品嘗豬血糕時，外國舞者一度難以接受，幽默故作暈眩。

(中時新聞網)