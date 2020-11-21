台北市信義區昨天發生一起高中女生遭男子熊抱拖進娃娃機店的疑似性騷擾事件。1名女高中生昨天上午行走在在信義區某路段時，突然遭到一名陳姓男子當街從後方熊抱，接著將女高中生拖進一旁的夾娃娃機店，過程中女高中生不斷掙扎尖叫，引起路人注意，陳男立刻企圖逃逸，但遭路見義勇為的路人壓制後報警帶回，陳男辯稱「我覺得她很漂亮」，但是否有其他意圖則模糊帶過，檢方偵訊後以3萬元交保。

據了解，事發地人車眾多，但該名瘦高的陳姓男子卻不顧眾人眼光，疑似在路上尋找獵物，當時正好看到受害女學生經過，接著一路尾隨，趁著一旁剛好沒路人時，突然衝向前，整個將女學生熊抱住。

女學生被陳男突如其來的舉動嚇得驚聲尖叫，但是陳男仍未停手，猛力將女學生往一旁的夾娃娃機店拖去外，但女學生不斷掙扎與尖叫，引起路人的注意，紛紛上前協助，陳姓男一見行跡敗露，立刻轉身就逃，不過還是被路人抓住後壓制在地。

警方獲報將陳男帶回派出所偵訊時，對於自己的犯案動機並不多說，只說「她長得很漂亮」，才一時衝動抱住被害人，但他否認有任何不軌舉動。警方訊後仍依妨害性自主罪嫌，將陳男移送法辦，經檢察官複訊後，諭令3萬元交保。

(中時新聞網)