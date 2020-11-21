川普長子小唐納確診 曾稱「新冠死人沒什麼」 07:272020/11/21 中時新聞網 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 川普的長子小唐納川普已確診新冠，這也是川普第二個兒子巴倫之後傳出確診。圖為小唐納。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美媒《ABC News》報導，川普的長子小唐納川普已確診新冠，這也是川普第二個兒子巴倫之後傳出確診。 小唐納（Donald Trump Jr.）在10月30日接受《福斯新聞》專訪時表示，他曾查看美國疾病管制與預防中心數據時，發現「為什麼他們不討論死亡數呢」，「那是因為那數字『真的沒什麼』，因為我們已經控制了死亡人數」，一度引起抨擊。 美確診破9百萬 川普兒：新冠死亡人數「沒什麼」 文章來源：Donald Trump Jr. tests positive for COVID-19 (中時新聞網) #川普 #小唐納 #新冠 #確診 #病毒 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 川普長子小唐納確診 曾稱「新冠死人沒什麼」 - 政治圈 拜登氣炸 痛批川普將入美史冊成最不負責任總統 - 國際 男性「大小」與收入有關？英研究讓台鄉民全抓狂 - 國際 拜登政府貿易代表 華裔凱薩琳戴大熱門 - 國際 紐約動手 擴大刑事調查川普集團 伊凡卡火大怒嗆 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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