據美媒《ABC News》報導，川普的長子小唐納川普已確診新冠，這也是川普第二個兒子巴倫之後傳出確診。

小唐納（Donald Trump Jr.）在10月30日接受《福斯新聞》專訪時表示，他曾查看美國疾病管制與預防中心數據時，發現「為什麼他們不討論死亡數呢」，「那是因為那數字『真的沒什麼』，因為我們已經控制了死亡人數」，一度引起抨擊。

(中時新聞網)