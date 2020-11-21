多倫多暴龍隊找到新家了！在新冠疫情緩和之前，他們必須留在美國境內比賽，新球季NHL坦帕灣閃電隊主場阿瑪利球場(Amalie Arena, 舊名冰宮)將借用給暴龍。閃電是2019-20球季的冠軍隊，在史坦利盃(總冠軍賽)打敗達拉斯星辰。

閃電和暴龍都是年輕的球隊，閃電成立於1992年，暴龍1995年。暴龍2018-19球季首度殺進總冠軍賽，球迷紛紛以「北境之雄(We The North)」自豪。坦灣位於美國佛州，閃電球員歡迎「新房客」到來的同時，也開玩笑地幫暴龍改名為「南國之雄(We The South)」。

美國疫情嚴重而遭加拿大管制國境，暴龍是唯一主場位於加拿大的球隊。大家今年在佛州奧蘭多的迪士尼「泡泡」被關了幾個月，暴龍又被迫返回佛州。總裁烏傑里(Masai Ujiri)表示：「我們再度遠離家鄉的球迷，我們熱愛加拿大與多倫多，我們有聯盟最好的球迷。希望大家在遠方為我們加油。」

暴龍原本想搬去密蘇里州的堪薩斯市，但遭到黑人民權團體反彈，改搬到坦帕灣維持在大西洋組。新球季預計開放一部分座位，阿瑪利球場可容納20500人。由於佛州還有另一支邁阿密熱火隊，到時候暴龍對戰熱火，可能兩地都會變成熱火球迷的主場。

(中時新聞網)