屏東一名在餐廳上班的年輕女子，日前與男友分手之後，這名「恐怖情人」竟每天跑到餐廳鬧事，甚至直接拿球棒砸毀監視器。店家就算報警也阻止不了男子一再上門，擔心到已經失眠3個月，只得上網求救，希望網友能提供經驗或解決方式。

一名網友在臉書社團「爆料公社」代發文表示，家人在屏東開了一間小餐廳，雇用一名小妹妹上班，她的家人是餐廳股東。小妹妹不知道在哪裡認識的男朋友，但已經在日前分手，「從此以後餐廳就不得安寧…每天都有無聲電話、店門口叫囂或是恐嚇經常上演」。

監視器被砸，畫面明顯出問題。（圖／翻攝報料公社）

原PO表示，一定要報警，這位「恐怖情人」才會離開現場，之前他也曾被警方帶去做筆錄，但也沒什麼用，因為他還是持續上門鬧事。原PO的家人很擔心男子會對餐廳、員工做出更可怕的事，「目前已經連續3個月失眠，每天上班就是盯著監視器，深怕再被鬧」。原PO表示，「昨夜接到家人崩潰大哭的電話，除了心疼也真的好無助」，所以才上網求救。

有網友表示，應該要請小妹妹和她的家人去處理，店家則針對毀損還有其它方面去提告，至於許多網友建議的「私刑」，呼籲店家不要這樣做。還有許多網友認為「法律有時候保護不了好人」、「台灣治安現在真的慢慢壞了！因為法律＋法官…」、「你知道有一位牙醫師被助理妹妹的哥哥擋刀，結果亡命的新聞嗎」、「知道人名就直接報案提告毀損即可」。

（圖／翻攝報料公社）

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(中時新聞網)