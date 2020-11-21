自稱「台中米娜」的女子在今年7月中於Twitter PO出4張在IKEA台中店的裸拍照片，還在[email protected] Couples帳號，於台中三井OUTLET、家樂福等賣場拍裸照，引起社會嘩然。警方循線傳喚掌鏡的張姓男子及鏡中人李姓女子到案，訊後將張男與李女依公然猥褻罪與妨害風化罪函送法辦，經台中地檢署偵辦後，檢察官予以緩起訴1年，並處以張男罰鍰2萬元、李女1萬元支付給公庫。

裸拍族「台中米娜」在IKEA家具上露三點狂拍，業者認出寢具是「上一檔促銷商品」。（圖／翻攝自推特）

這起引起全台轟動的事件是發生在今年7月下旬，網友從「台中米娜」帳戶中，發現李女於中市知名的IKEA、三井outlet及家樂福等賣場和國家歌劇院等地拍攝裸體照，認為裸照女主角是「台中米娜」本人。但警方調查發現，「台中米娜」網站並非李女所經營，而是張男。

警方調閱IKEA的監視器，依車號查出開車載「米娜」前往IKEA台中店是38歲張男，張男7月30日下午先到案，供稱自己是位喜愛攝影的廚師。「台中米娜」是36歲李女，晚間亦到案說明，她自稱從事餐飲業，與張男是朋友關係。

「米娜」本尊是名36歲李姓女子，擁有161公分、50公斤、34D好身材，曾在IKEA、台中三井OUTLET等大賣場與國家歌劇院等知名景點，拍攝露點裸照，負責拍攝的男子是名38歲張姓廚師，他透露在網路上認識「米娜」的李女，問她是否願意「拍刺激一點的」，李女欣然同意，2人合作拍遍台中各地，

張男坦承，「台中米娜」推特帳號是他所設，裸照也是他上傳，他還在IKEA裸拍中加註感想，「想...裸體在客廳看電視、裸體癱在沙發上放空、裸體躺在床上裸睡」等，李女未向他收費。

警方之所以能在短短時間內找到人，也是靠著「全裸」關鍵畫面，才迅速鎖定2人身份，警方透露，當時過濾監視器畫面，發現一名女子搭上賓士車前，竟然全裸開門進入車內，一看就是「台中米娜」立刻鎖定車牌追人，豪放作風也讓警方傻眼。

警方表示，張男拍照、散布到網路上，已涉公然猥褻、妨害風化罪等；李女如知情張男散布到網路上，亦屬共犯，全案訊後，將兩人依法函送法辦。

檢察官審酌2人無前科，因一時失慮而犯案，且犯後已坦承犯行，深表悔悟，因此對張男及李女予以緩起訴1年，並處張男2萬元，李女1萬元支付公庫。

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