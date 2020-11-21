謝和弦雖與前妻Keanna已離婚，但話題始終不斷，謝和弦時不時還是會在自己的社群平台上爆料；昨(20日)，謝和弦在社群平台上貼出一份起訴書，內容提及今年7月13日時，雙方出庭時引發肢體衝突，Keanna因涉及傷害罪被檢方提起公訴。

此次衝突發生在7月13日兩人開庭後；當時謝和弦和莉婭正要搭乘計程車離開法院，正當莉婭踏進入車內時，Keanna腳踹車門使門關閉，導致莉婭右前臂擦傷與小腿瘀傷；當時的計程車司機也指控Keanna腳踹車門，以致他的車門上有輕微凹痕與腳印。

經監視器翻拍照、車損現場照與莉婭的驗傷證明書，最後偵查終結認為Keanna涉及傷害罪。

起訴書中並註明Keanna觸犯的是刑法第277條，普通傷害罪，全文為：「傷害人之身體或健康者，處3年以下有期徒刑、拘役或1千元以下罰金。犯前項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

(中時新聞網)