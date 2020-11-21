據英國廣播公司報導，即使川普陣營一再企圖扭轉喬治亞州大選結果，但在人工重新計票之後，拜登仍以多出12,670票勝選，共和黨籍州務卿芬斯伯格（Brad Raffensperger）也於20日正式宣布拜登勝出，並表示雖然失望，但數字不會說謊。

共和黨籍州務卿芬斯伯格（Brad Raffensperger）20日正式宣布拜登勝出，並表示雖然失望，但數字不會說謊。

州務卿辦公室指出，當前喬治亞州已完成全數計票，重新計票並未改變選舉結果，其中選舉過程也無足以改變選舉結果的重大瑕疵或舞弊，完全否決了川普陣營的指控。

共和黨籍的州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）表示，喬治亞州史上首次以人工重新驗票，確保投票系統與計票結果的正確性。這對我們國家以及地方的辛苦選務人員而言，也確保了其可信度」。

不過，川普仍在推特上抱怨喬治亞州州長與州務卿拒絕檢視上萬張簽名有問題的不法選票，如果他們有好好檢查的話，將會給共和黨、我、參議員帕度（David Perdue）以及參議員羅夫勒（Kelly Loeffler）一場大勝，嗆「為什麼他們不照做，而為何他們要這麼急著認證無意義的結果呢？」

The Governor of Georgia, and Secretary of State, refuse to let us look at signatures which would expose hundreds of thousands of illegal ballots, and give the Republican Party and me, David Perdue, and perhaps Kelly Loeffler, a BIG VICTORY... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 20, 2020

(中時新聞網)