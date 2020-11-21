華岡集團旗下東聯航運「麗娜輪」與雄獅旅行社等合作，12月1日將正式推出台南－澎湖返鄉旅遊春節航次，預計明年3月起啟動固定航班，並啟售《麗娜假期》遊程，希望營造台南和澎湖之間的全新交通體驗，帶動中南部地區和離島觀光和運輸的正向交流。

華岡董事長洪清潭表示，「麗娜輪」原蘇澳-花蓮航線因為旅客走北宜經雪山隧道會有塞車問題，另蘇花改通車後也影響到旅客量，經與雄獅、東南、可樂等業者討論後，決定新闢台南澎湖海上公路，船隻因為屬於駛上駛下輪，汽車可隨船進出，旅客可以選擇自駕遊。 20日新航線舉辦試營運，台南市長黃偉哲、雄獅旅遊集團董事長王文傑親自參加首航。為慶祝「麗娜輪」首次試營運安平至澎湖航線搭乘的500多位貴賓，黃偉哲市長特別準備台南「正著時」酸甜可口的青皮椪柑贈送給每一位支持試營運首航的民眾。

台南市府觀光旅遊局、農業局與雄獅旅遊共同合作，將台南農特展品帶上郵輪推廣行銷，包含新市農會的茶豆香酥、毛豆拌麵；將軍農會的牛蒡茶、蘆筍香鬆；南瀛農產的芒果乾、鳳梨乾；南農果菜運銷合作社的窯烤龍眼乾等多樣台南優質農特產品，現場供試吃品嚐，還可購買作為伴手禮帶回家與親朋好友共同享用，更希望台南的優質農產品能隨「麗娜輪」一起到達澎湖，讓澎湖的居民能多多購買台南農特產品，更期待菊島的民眾能到台南旅遊。

雄獅旅遊與東聯航運表示，「麗娜輪」是兼具觀光及交通運輸的多機能客輪，並提供人車運載同行的服務，此次試營運後將先推出春節航班四個來回，明年3月起啟動固定航班，並啟售《麗娜假期》遊程。

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