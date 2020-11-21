南澳披薩店撒謊 170萬人被迫接受封城 州長火大

一名南澳州（South Australia）披薩連鎖店員工除了送披薩給顧客外，還暗自加料，免費附贈了熱騰騰的新冠肺炎病毒，迫使170萬居民不得不接受封城措施。

據CNN新聞網與《紐約郵報》（New York Post）20日報導，南澳官員證實，由於當地出現數十宗新病例，而這創了4月以來不曾見的高峰，因此他們只好宣布，從周三起開始封城6天。

澳洲阿得雷德調查人員經過追蹤，發現伍德維披薩吧（Woodville Pizza Bar）是傳染熱點，得知曾有新冠肺炎病患去過餐廳，拿取外帶披薩。

然而，當地警方在進一步調查後，周五終於坦承，這名超級傳播者其實是店內員工。南澳州長馬歇爾（Steven Marshall）指責，這是店內員工的草率所致。他在記者會中說，伍德維披薩吧蓄意誤導調查人員，「現在我們知道，他們說了謊」。

「說我為這個人的行為火大，那絕對是輕描淡寫，」他說，「這人的自私行為置整個州於非常棘手的情況下。他的行為影響了企業，個人和家庭，完完全全是無法接受的。」

不過，由於已找出源頭，南澳決定提前在周六結束封城措施。至於當局則為他們封城的明快決定辯護。馬歇爾說，他們採取的措施迅速而強硬。他強調，時間很重要，當局必須果決而迅速地採取行動。雖然那名說謊的員工不會被罰款或受罰，但卻必須配合調查，以了解他曾接觸的對象。

(中時新聞網)