已息影的90年代知名男星何寶生，是出生於百億家庭的富二代，不過卻未繼承家業進入演藝圈發展，演出《笑傲江湖》、《新白髮魔女傳》等電影聲名大噪，未料走紅後卻沉倫賭博一夜賠掉上億，最後更淡出演藝圈遁入空門，消息傳出後讓粉絲相當震驚。

何寶生生在百億資產的家庭，原可當富二代繼承家業，卻因為被唱片公司相中踏入演藝圈，由於長相俊朗加上有著貴公子般的氣息，成為公司決定力捧重金打造的對象，而他也不負眾人期望，成為影、歌、視三棲的全方位藝人，後來更因為接拍《笑傲江湖》、《新白髮魔女傳》，將演藝事業攀向巔峰。

何寶生嗜賭賠掉上億後遁入空門。（圖／微博）

不過何寶生走紅後，卻流連於各種聲色場所，甚至還沉淪於賭博，不僅砸大錢將賭場搬到千萬豪華別墅裡，還一夜輸掉上億台幣，後來受到演員王偉影響，開始信奉佛教，更在父母陪同下到香港寶林禪寺出家，當時行事低調的他，幾乎沒有人知道這件事，僅認為他淡出演藝圈，直到出家的寺院遭竊賊闖空門，他為了抓賊受傷被媒體爆出，才知道他早已遁入空門。

而何寶生進入佛門長達15年時間，前些日子網路瘋傳他50歲的近況照，雖然身形消瘦，但精神狀態看起來仍不錯，這也讓粉絲當年回憶再度擁上心頭。

(中時新聞網)