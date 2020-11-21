美國環保署長惠勒將於12月率團來訪，由於川普已落選，美國將於1月完成政府交接，因此學者認為惠勒此行對我方實質意義不大，但也不至於因此影響未來我方與拜登政府的關係。

前台大政治系教授、孫文學校總校長張亞中指出，剩下不到70天 美國政權就要轉移，正常民主國家會避免在此時作重大決議，因此惠勒來訪實質意義不大，對於民進黨政府而言主要是大內宣需要。對川普而言是感謝蔡英文政府過去幾年強力配合美方，包括採購軍火和開放萊豬，加上我方駐美代表處也希望美國派人來訪，川普就予以回應。

淡江大學榮譽教授陳一新則指出，台灣去年十二月就邀請惠勒，所以就算覺得如今惠勒來晚了，也不便拒絕。不過這次還好不是外交或國防領域官員來訪，外交國防政策拜登上台後會大幅改變，環保政策雖然拜登與川普不同，還是會有一些延續性，惠勒重視海洋環保，拜登也不會反對。

不過陳一新認為，川普可能會透過這次來訪，試探台灣是否排斥這些美國將卸任官員來訪，如果不排斥，看守政府期間國務卿蓬佩奧或其他層級比較高的官員也可能會來訪。

此外外界關注我方如今接待惠勒來訪，是否將影響未來與拜登政府的關係，對此張亞中認為未來拜登政府與我方不會因此受影響，關鍵在於拜登政府對大陸的戰略定位關係，如果仍與大陸敵對，未來拜登當政美國仍會派部長否台，但如果拜登決定要改善與與大陸的關係，對台互動層級與頻率可能就會降低。

陳一新也認為，拜登政府會了解我們無法拒絕川普政府官員提出訪台的要求，不會引以為意，所以不會因為此事影響未來我方與拜登政府的關係。

(中時 )