台中市長盧秀燕在東海藝術街商圈借問站，與小朋友親切聊天，台中人好客精神，為商圈吸客加分。（盧金足攝）

台中市推動商圈人潮帶來錢潮，經濟部中小企業處「2020全國特色商圈評選」出爐，「美術園道商圈」獲得友善活力類冠軍、「東海藝術街商圈」獲得魅力特色類第二名，商圈帶來無限商機，也成為繁榮地方經濟，吸睛又吸金的金雞母，經發局輔導商圈創造品牌力，創造市場競爭力。

經濟部中小企業處舉辦「2020全國特色商圈評選」，眾多競爭商圈中，「美術園道商圈」獲青睞，勇奪友善活力類冠軍、「東海藝術街商圈」拿下魅力特色類第二名，中央肯定台中商圈行銷與輔導作為，提升在地消費力，也是外縣市民眾來朝聖的商圈。

經發局表示，輔導美術園道商圈，周邊綠園道及歐美獨門獨院建築，呈現自然、閒適、寧靜的氣氛，生活美學自成一格，吸引藝術家進駐，有許多特色餐廳座落該處。

市長盧秀燕強調，其中，位於美術園道商圈的「京華煙雲」及「新月梧桐」雙雙獲得2020米其林必比登推薦，商圈豐富度再升級。

東海藝術街商圈由認同藝術村理念，傾注人文藝術精神，共同經營這片藝術街坊的藝術家所組成，富有情感的創作散發藝術氣息，魅力特色吸引年輕族群。

經發局長張峯源強調，台中是全台人口第二多的城市，除獲獎美術園道、東海藝術街商圈外，還有中區自由路商圈、精明一街商圈、繼光街商圈、一中商圈、逢甲商圈、新社魅力商圈及豐原廟東復興商圈等，振興商圈及周邊觀光產業發展。

東海藝術街商圈借問站成立，展現商圈熱情與創意。（盧金足攝）

(中時 )