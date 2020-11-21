房價大漲、年輕人買不起房已成國安問題，但我國仍有不少高資產族手握大量房屋，按照財政部統計，全台持有四戶以上房屋者約31.6萬人，其中持有十戶以上者更多達1.9萬人，顯見台灣房地產大戶仍不少。

根據財政部賦稅署全國歸戶統計顯示，台灣持有房屋人數約799.3萬人，其中持有一戶者為569.7萬人、約71.3％，持有兩戶者為152.2萬人、約19％，持有三戶者為45.8萬人、約5.7％。

統計也指出，我國持有四戶房屋者約15.99萬人、五戶房屋者為6.7萬人、六戶房屋者為3.25萬人、七戶房屋者為1.88萬人、九戶房屋者為0.71萬人，但是持有十戶以上房屋者為1.93萬人，過去甚至有個人持有50戶以上情況，顯見台灣仍有不少地產大亨。

日前立委提案我國採用全國歸戶囤房稅政策、持有第四戶以上適用較高房屋稅率，依照統計我國持有三戶以下（含三戶）約767.7萬人，占比約96.05％，顯見多數民眾都是持有三戶以下。

至於我國持有四戶以上（含四戶）房屋者約31.6萬人，其人數占比約3.95％。若按照現行統計，全國囤房稅政策適用人數也不到4％，多為高資產族與地產大亨受波及。

不過財政部表示，目前仍以三大政策為主，包括配合內政部查核紅單交易、督促地方政府適度因應房價趨勢調高房屋評定現值（提高房屋稅基）、未來中長期政策為提高囤房稅率上限，有可能從現行1.5％～3.6％提高到1.5％～4.8％。

但官員強調，目前囤房稅施行權限仍交由各地方政府定奪，若要制訂全國一致性的囤房稅政策、仍需再做評估。他也強調，現行財政部已有房地合一稅抑制短期投機買賣行為，自2016年到2019年房價漲幅都有趨緩態勢，惟今年因全球資金行情才讓房價「漲聲響起」。

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(中時新聞網)