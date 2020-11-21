趁著促銷購買超便宜的行動電源，入手之後發現不能充電，拆開以後驚見裡面只有兩顆電池有接線。（圖／翻攝自爆廢1公社）

行動電源怪怪的，拆解開來查探原因，竟然發現裡面有三顆電池都是裝沙，引發網友討論。（圖／翻攝自爆廢1公社）

搶便宜恐買到黑心貨！一名網友分享，同事趁著促銷的時候，買了顆陸製行動電源，卻發現不能充電，請他幫忙拆解查探原因，竟意外發現裡面有五顆電池，卻只接了兩顆，而其餘三顆電池裡面竟全都裝滿了沙，讓他看了秒傻眼，貼文也引發網友討論，許多人開玩笑說，你不懂廠商的用心良苦。

一名網友在臉書社團《爆廢1公社》分享，同事在雙11買了行動電源，打開後想使用卻發現沒反應，因此便拜託原PO幫忙測試看看，結果還是沒反應，納悶之餘，向同事徵求拆解許可，沒想到卻意外發現，裡面只接了兩顆18650電池（電容量約為1200至3600mAh）與產品原先宣稱的28000mAh差很大。

該名網友表示，這顆行動電源裡面共有五顆電池，經過測試發現，其他三顆並沒有接線，僅用來配重（平衡重量）而已，且測量內阻也沒反應。在好奇心驅使下，原PO忍不住拆開電池想抓出真相，結果裡面居然「裝了沙！」

原PO也分享一系列拆解過程的照片，讓許多網友看呆直呼，「難怪大陸船一直過來抽海底沙」、「這真黑心……居然用沙子，昨天一個也上來靠背黑心電池，至少人家的電池有點天良，用的是水泥的」、「那可能是稀土，偷渡出來的，你賺到了」。

後來不少人也開玩笑說「感覺到廠商的良苦用心」，「萬一燒起來，沙是拿來滅火的」、「沙子不會爆炸，不偉大嗎？」、「長知識了，原來沙是這麼用的」、「那是爆炸失火的時候，給你用的滅火沙；你不懂廠商的用心良苦」。

搶買超便宜行動電源，入手卻發現不能充電，拆開發現內部裝了5顆電池，其中2顆有接線，其他3顆沒有接的，裡面竟全是沙。（圖／翻攝自爆廢1公社）

(中時新聞網)