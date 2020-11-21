隨著今年NBA自由球員市場開放，上季總冠軍湖人的補強動作隨即展開！《The Athletic》權威記者查拉尼亞21日爆料，湖人即將使用雙年特例，跟上季效力公鹿的自由球員麥修斯簽下1年360萬美元合約，試圖填補丹尼格林離隊空缺。

身為2009年NBA選秀落選球員，麥修斯生涯待過爵士、拓荒者、獨行俠、尼克、溜馬、公鹿等隊，堪稱是浪人型球員，上季效力公鹿平均拿下7.2分、1.8籃板及0.9助攻，剛滿34歲的他，相信能替湖人帶來穩定火力與足夠比賽經驗。

除了簽下麥修斯，湖人目前也打算跟先前捲入公鹿與國王交易案的波達諾維奇簽約，不過雙方還在協商當中，如果湖人能夠爆冷搶到波達諾維奇，他們在2、3號位置將獲一定程度提升，畢竟波達諾維奇的外線穩定度還算不錯，也值得期待。

至於渴望繼續留在湖人擔任「吉祥物」的老將杜德利，也跟湖人繼續討論續留可能性，畢竟35歲的他，上季效力湖人平均上場時間只有8.1分鐘，場均1.5分、1.2籃板，待在湖人陣中主要仍是負責「喊聲」與提振士氣，場上貢獻確實不大。

(中時 )