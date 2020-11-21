基隆市政府與在地公益團體財團法人雨陽文教基金會、基隆家扶中心、基隆扶輪社、海洋大學合作，將於12月20日在海洋大學育樂館共同舉辦「第三屆PRIDE盃公益電音3vs3籃球賽」活動，此次活動跳脫傳統框架，結合時下最流行的電音元素、開辦公益市集，以推動社會在地對公益之關注及運動風氣。

市政府觀光及城市行銷處受邀一起合作這次公益籃球比賽，處長曾姿雯出席記者會時表示，非常感謝活動發起人基隆市議會副議長林沛祥邀請市府參與這次公益活動，並長期為基隆在地奉獻不遺餘力，曾擔任基隆家扶中心籃球教練指導學童，持續透過籃球運動幫助孩子們培養健康身心與自信，並自2016年起委託雨陽文教基金會辦理「PRIDE盃公益籃球比賽」，今年更擴大舉辦規模，增加電音、市集與藝人演出等內容，以吸引更多民眾一起參與。

曾姿雯指出，基隆市政府一直以來積極結合公益行銷基隆，今(109)年8月有FIBA認證的最大國際三對三聯盟巡迴賽就在基隆海洋廣場舉行，精彩的國際級三對三賽事也讓其他國家看到基隆的活力與港口的美，本次受邀參與「第三屆PRIDE盃公益電音3vs3籃球賽」賽事，期望未來與在地團體間能有更多合作、互動，透過公益結合大型活動行銷基隆。

市府透露，這次公益籃球賽為三對三賽制，分為國中、高中及大專組(各24隊)進行比賽，各組分別取前三名共12個獎項，獎品市值高達5萬元，舞台區更特別規劃數名專業DJ，接力演出8小時不斷電電音表演，嶄新聲光增添賽事熱度，並由家扶中心於現場擺攤，販售這次活動限量周邊商品，另現場還有投籃機趣味比賽，將送出400份精美小禮物，歡迎青年學子踴躍組隊報名參加，也歡迎民眾來到現場一起響應公益。

(中時 )