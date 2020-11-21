陸媒《環球時報》21日社評指出，APEC領導人非正式會議20日以視頻方式舉行，習近平指出，中方歡迎《區域全面經濟夥伴協定》完成簽署，也將積極考慮加入《全面進步跨太平洋夥伴協定》（CPTPP），世界輿論給予高度關注。眾所周知，TPP最初由歐巴馬政府推動談判時，被廣泛認為有針對中國的指向，後來美國退出了，現在中國積極考慮加入它的延伸版CPTPP，這個變化很有信息量。

社評表示，中國是亞太地區充滿合作善意和誠意的大國。互利共贏不僅是中國對外交往的一項基本政策，它已經成為了中國人的一種信仰。亞太地區目前兩大自由貿易協定，中國簽署了一項，積極考慮加入另一項，充分證實了中國在把自己的利益與其他國家的利益朝著相互融合的方向推動，把共建亞太命運共同體作為行動的方向。

社評稱，無論是這次APEC會議，還是不久前剛剛簽署的RCEP，都證明了全球化和多邊主義的強大。它們是各國和各國人民利益的最大公約數，是國際社會真正的最大民意，也是技術進步和主權、民主不斷發展共同促成的大勢所趨。世界因為臨時原因有可能短暫偏航，但大方向不可能生變。

社評指，亞太地區近來的一系列大事不斷展現中國的融入性和在大家集體認同方向上的推力，這與美國和西方一些輿論對中國「破壞規則」的指責截然相反。中國很合群，具有對外協作精神，當今世界需要這種精神，唯我獨尊、零和思維都是全球化時代的大忌。

社評認為，亞太地區前一段時間應當說走了一段彎路，一個標誌是，亞太被提得少了，印太被提得多了，這兩個概念的區別是，亞太讓人想到的是合作，印太帶來的更多聯想是對抗。而在技術所能造成的破壞力如此之大的今天，重拾對抗思維顯然貽害無窮。

社評強調，人類社會中永遠都有負能量在徘徊，但是歷史的大趨勢是往前走，而不是往後退。上世紀上半葉，世界反覆熱戰，到了下半葉，熱戰被冷戰取代。21世紀是往全球化深處走，還是往「新冷戰」倒著退，抉擇將在亞太地區做出。我們願意相信，人類終究是有智慧且積極上進的，亞太地區終將做出無愧於歷史的回答。

(中時 )