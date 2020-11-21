臉書發文附圖。（圖／取自臉書「韓黑父母不崩潰」）

針對《中天新聞台》換照案，國家通訊傳播委員會（NCC）18日駁回申請、不予換照。有臉書粉絲專頁發文力挺，表示只有中天在乎人民的聲音，也只有中天敢強力監督政府，並舉例2018年高雄大寮水災，就只有《中天新聞台》與時任高雄市長候選人的韓國瑜前來關心。

臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」昨日（20）發文，指自己挺《中天新聞台》的文章引來不少人的批評指教，甚至有人要求他們改標題、展現中立，但他必須表示：「我們真的沒那麼偉大想要去突破什麼同溫層，要帶風向也不是我們這小小粉專辦得到的，我們沒有在66之後關掉粉專的唯一理由是，我們要幫韓市長守著這份力量！我們自認守住這份力量已經很難了，用盡全力都不見得能保住一半，還有能力擴張？要我們假中立裝清高，說真的，還真做不來！」

「韓黑父母不崩潰」更強調：「為什麼挺中天，是因為他讓更多不同的聲音被聽見，是因為他敢強力監督這個鴨霸政府，因為這個社會不能只剩下一種聲音！我們要捍衛新聞自由跟言論自由，所以挺中天！」

此外，「韓黑父母不崩潰」透露：「昨天晚上臉書通知我們有重大違規，而導致我們的觸及人數被降，說真的，這樣的事件我們不是第一次遇到，只是在經歷中天關台事件，小編群們都感到有點沮喪，而今天的觸及果真慘，但是看著中天新聞主播們還是強打精神播報新聞，我們也不能被打敗！」

不僅如此，「韓黑父母不崩潰」直言：「如果沒看到我們發文，請記得進來粉專幫我們按讚，如果方便的話請記得幫我們分享，當然如果覺得我們一定要假中立才要幫我們分享，那真的也不勉強！我們應該怎樣都會比4%好一點吧。」

(中時新聞網)