台股加權指數20日收在13,716點，小跌5.99點，惟本周指數勁揚443點，周線漲幅3.34％，專家指出，（1）疫苗研發樂觀，（2）外資11月來大幅回補台股，（3）半導體大廠利多頻傳，及（4）年底消費旺季有利科技業拉貨，指數或有短暫調節，惟在基本面、資金面等多項優勢下，料震盪幅度應有限。

外資11月來累計買超逾1,468億元，保德信高成長基金經理人葉獻文表示，隨疫苗研發見趨勢樂觀，帶動外資11月以來大幅回補台股，不僅終結連3個月賣超台股頹勢，亦改寫年迄今單月最大買超金額，配合半導體大廠不斷傳出利多，以及年底消費旺季有利於科技產業拉貨力道，包括手機、平板等相關供應鏈表現看升，也帶動指數屢屢改寫新高。

葉獻文指出，先前受疫情壓抑的族群，如低基期傳產及金融相關類股，自疫苗數據報佳音後，明顯上演輪漲行情，反而之前漲勢凌厲的電子股暫時回檔整理。不過，長期而言，5G、高速運算、遠距商機等新科技所帶動的半導體及電子零組件需求，仍是未來台股投資主流與指數推手。

而全球三大央行資產規模快速提升，有助台股評價面的提升，據歷史經驗，評價面往往落後反映，葉獻文預期，台股資金行情才正開始，預估短期籌碼面沉澱後，指數仍有上攻機會。

葉獻文認為，預估這波慶祝行情退去後，指數可能出現短暫調節，不過，台股具有基本面、資金面，以及長期股利率等多項優勢，料震盪幅度應有限，宜逢拉回時分批布局，並挑選年成長性逐季擴大的產業。

(工商 )