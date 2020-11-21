上季跟吉米巴特勒攜手幫助熱火爆冷闖進總冠軍賽的熱火後衛卓拉吉奇，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞21日爆料，將跟熱火完成兩年3740萬美元續約，卓拉吉奇除了在推特秀出熱火全力慰留他的海報，更開玩笑表示，「因為我怕被巴特勒扁！」

生涯待過太陽、火箭、熱火等隊的卓拉吉奇，上季場均16.2分、5.1助攻與3.2籃板，更在今年季後賽期間表現優勢，是熱火能夠爆冷殺進總冠軍賽的功臣之一，可惜他在總冠軍賽遭遇膝蓋傷勢，直到G6才有辦法歸隊，也讓熱火無緣奪冠。

「今天早上起床看到這些漂亮的海報圍繞在我的房子周圍，多麼棒的驚喜，我等不及回到球場上面了，」卓拉吉奇在推特上貼出自己站在自己家門外的影片表示，「我很高興宣布，我跟熱火完成續約了，讓我們趕緊完成還沒達成的事業。」

卓拉吉奇甚至開了自己熱火隊友吉米巴特勒一個大玩笑，「巴特勒上周打電話給我了，跟我說假如我沒有回到熱火，他有可能對我做出暴力舉動。我很清楚巴特勒是個硬漢，我可不想被他追著我打。」徹底展現他跟巴特勒之間的好交情。

(中時 )