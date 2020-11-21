保育類野生動物黑市買賣十分猖獗，台南地檢署日前循線在全台各地執行3波大規模搜索行動後，20日宣布破獲3起大型盜賣野生動物集團，查扣保育類野生動物活體共計19物種64隻，聲押3名嫌犯獲准。檢方強調，買賣盜獵都觸法，呼籲民眾「沒有買賣就沒有殺害」。

檢調發現，60歲陳姓男子得知部分民眾想飼養鳳頭蒼鷹、領角鴞等保育鳥類，先透過資格嚴審的Line群組提供「預購」需求清單，再透過人脈尋找盜獵者捕捉，售價依稀有程度、體積及捕捉難度不同訂價，最便宜約1000元，最貴5萬元以上。在台南市經營鳥園的55歲歐陽姓男子，也接受顧客「指名訂購」服務。

今年6月18日南檢檢察官黃銘瑩另案執行搜索時，意外查獲民眾違法購買飼養領角鴞，即指揮台南市調查處追查上游。同年7月31日檢調先啟動首波搜索，查扣保育類野生動物射紋陸龜5隻，並依違反《野生動物保育法》罪嫌重大且有勾串滅證之虞，向台南地方法院聲請羈押禁見陳姓男子。

據查，射紋龜原是馬達加斯加的特有生物，因飼養較為簡易，頗受台灣市場歡迎，依體積大小從數萬元到數十萬元都有。

黃銘瑩釐清盜賣野生動物集團的分工及組織模式後，指揮檢察事務官、調查人員及會同農委會、各縣市政府農政單位，分2波在全台各地執行大規模搜索。檢調人員9月25日持搜索票搜索19處，傳喚13人到案；11月17日搜索18處，傳喚16人到案。

這2波搜索行動中，檢調共查扣保育類野生動物長冠八哥、山麻雀、黃領帽亞馬遜鸚鵡、黃頭亞馬遜鸚哥、鉛色水鶇、台灣畫眉、台灣藍鵲、領角鴞等保育類野生動物19物種64隻，分別交由相關主管機關、動物保護協會及地區收容中心安置暫養。

經訊問後，認定陳姓男子、歐陽姓男子涉嫌重大且有勾串滅證之虞，分別向法院聲請羈押禁見獲准。

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(中時新聞網)