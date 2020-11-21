N24台北方舟為台北區塊鏈創新育成基地，占地廣、且日夜都美觀。（產業局提供／吳康瑋台北傳真）

N24台北方舟為台北區塊鏈創新育成基地，占地廣、且日夜都美觀。（產業局提供／吳康瑋台北傳真）

北市產業局為提供多元優質經營環境，吸引國內外企業落腳北市，積極盤整既有及待活化利用空間，運用公有土地及既有設施，並結合民間資源與專業，打造各型態產業聚落，總計規劃23處創新產業基地，總樓地板逾62萬平方公尺。

產業局指出，目前已營運並開放進駐之基地共計10處，預計今(109)年12月底陸續再開放t.Hub內科創新育成基地、POPOP TAIPEI (瓶蓋工廠 台北製造所)、13＋, Taipei Innovation Habitat、MISA傳智學院(MISA Academy)、N24台北方舟(ARK.TPE)、台北區塊鏈創新育成基地，以帶動北市產業持續轉型升級。

t.Hub 內科創新育成基地

為市長柯文哲任內首件，且是全國第一個以創新育成及其設施為主業的BOT案，由宏匯瑞光股份有限公司投資興建營運，其中主業委託工研院產業服務中心營運，藉由工研院創新能量協助培育進駐團隊與其茁壯，並結合內科即有產業能量，支持產業升級轉型。

進駐產業以智慧大數據（AI＋Big Data）、雲端運算、智慧物聯網等資通訊新興技術為主軸，將育成包括智慧城市周邊相關、科技金融、數位文創、數位旅遊、新型態電子商務平台等各式創新科技產業，藉以驅動內科產業鏈轉型加值。109年11月27日辦理開幕活動，正式營運。

POPOP TAIPEI（瓶蓋工廠 台北製造所）

基地配合市府啟動的東區門戶計畫以南港車站四鐵共構站區為核心推動之五大產業發展計畫，其中文創與新創產業軸帶計畫以南港瓶蓋工廠為策略基地，藉由緊鄰南港車站及北部流行音樂中心之區位優勢，規劃將以創新創業兼容自造者(maker)的多元創新為空間功能主軸，並運用其歷史建築與發揮工廠遺跡的特色氛圍，引進民間創新創意產業資源，打造該基地為迎合世界趨勢、接軌國際之創新創意基地。

基地除產業進駐外，並將附設產業交流所需的會議展演及輕食空間，將為產業帶來全新視野以激發創新動能，12月5日將正式開瓶啟動。

13＋, Taipei Innovation Habitat

為南港瓶蓋工廠區內增加保留之建物，未來將提供作為新創產業實證及展示創新商業模式或創意設計理念之場域，建置符合新創產業所需之實證與展示環境，協助加速商品化及提升進入市場後成功之機會，並可作為公部門提供 PoB 實證場域之示範，12月5日與POPOP TAIPEI（瓶蓋工廠 台北製造所）同時進行啟用開幕。

MISA傳智學院（MISA Academy）

打造企業大師／院士之分享平台，邀請眾多上市櫃公司如：奧美公關丁菱娟創辦人、研華公司何春盛執行董事、城邦媒體何飛鵬董事長、宣捷集團宣明智董事長、大聯大投資曾國棟副董事長、全家便利商店潘進丁會長、AAMA台北搖籃計劃顏漏有共同創辦人等國際級企業領袖以「企業院士」身分，將經營智慧傳承給企業領導人。

其中「實戰實作」將是傳智學院的營運特色，以輔導中小企業為核心任務，規劃完整「OPM 企業主躍昇計畫」，協助中小企業主及高階經理人能與企業院士進行交流，創造互信，再進行深度的資源與人脈傳承，目標將新創企業、中小企業、大型上市櫃企業串連起一條完整的企業成長光譜，12月11日正式開幕。

N24台北方舟（ARK．TPE）

為全球首創「區塊鏈主題館」，將推動區塊鏈技術產業應用，打造區塊鏈國際市場示範實驗基地，未來將舉辦共創工作坊、智慧零售場域等。目標將引入新創團隊的創新能量，建構國際級區塊鏈主題館，透過online to offline建構虛實整合實驗場域，進行通證經濟應用示範、協助新創公司完成服務驗證，建立使用者數據分析方法，使臺北市成為區塊鏈以及先進數位科技應用的新創產業聚落發展重點城市，提升臺北市在數位經濟領域的國際競爭力，12月24日將正式開幕。

北市產發局希望透過全新打造的創新氛圍，讓整個創業的產業聚落效應擴展到全台北，讓新創的種子在北市開花結果。

(中時 )