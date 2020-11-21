陸媒《環球時報》21日報導，今年APEC領導人非正式視訊會議20日晚間由馬來西亞主辦，大陸國家主席習近平發言，就構建亞太命運共同體提出堅持開放包容、堅持創新增長、堅持互聯互通、堅持合作共贏等四點主張，並表明中方將積極考慮加入《全面進步跨太平洋夥伴協定》（CPTPP），期待通過經濟一體化，在亞太地區發揮更大影響，受多方矚目，表示反對保護主義。

《環時》引述外媒報導，《韓國經濟》稱，APEC是包括中國和美國在內亞太地區最大經濟合作機制，21個經濟體占世界人口的37％，世界貿易量的48％，世界GDP總量的60％。路透社指，此次APEC會議還討論了2020年後的合作願景，以代替將於今年年底到期的旨在減少貿易和投資壁壘的「茂物目標」。

英國《衛報》稱，習近平提到將保持中國「超大規模」市場的開放。新加坡《聯合早報》指習近平承諾，中國不會謀求「脫鉤」或搞封閉排他的「小圈子」。分析指出，習近平強調，「開放是國家進步的前提，封閉必然導致落後」，中國「絕不會走歷史回頭路」。

報導引述路透社20日稱，亞太地區領導人周五討論新冠肺炎疫情和全球經濟復甦問題。許多領導人一直呼籲進行更加開放和多邊的貿易，支持經濟復甦，反對貿易保護主義政策。APEC會議期間，多名領導人強調對多邊主義的支持，呼籲擴大貿易合作，反對保護主義。新加坡總理李顯龍預計未來美國拜登政府內會有「更多的多邊主義者」，對APEC和世貿組織提供更多支援。

報導引述新加坡《海峽時報》稱，本次峰會的東道主馬來西亞總理穆希丁敦促APEC成員重新致力於自由開放的貿易和投資，這也是該組織的核心目標。泰國總理巴育也回應了擁抱多邊主義的呼籲，他稱讚RCEP的簽署是亞太地區的重要時刻。

(中時 )