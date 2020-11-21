金門自來水廠派員檢測，希望盡快找出破管確切位置。（李金生攝）

金門久旱不雨，水情持續吃緊，車來車往的民權路段今（21）日上午卻冒出大量清水，不斷的洩注入溝，讓鄉親覺得好可惜。縣自來水廠據報趕到，研判是地下輸水管破裂，正派員加緊檢查和補漏作業。

金門今年至今降雨量僅446.5毫米，與往年平均雨量1000至1100毫米相差甚遠，緊張水情為20年來僅見，島上主要經濟作物高粱缺水澆灌，粗估秋作歉收3、4成左右，縣府已通報農委會展開災損補助和低利貸款救助作業。還好去年夏季大陸通水金門，軍民生活用水暫無問題，但水廠仍呼籲鄉親節水共度難關。

島上主要交通幹道金城鎮民權路元大銀行旁，卻在今晨出現清水不斷汨汨冒出路面，大量往路旁水溝洩注，讓憂心缺水難關的鄉親看了直說「好可惜!」更擔心可能導致地基淘空，路面塌陷出現坑洞，影響人車通行安全。

廠據報火速派員趕至，研判是地下5吋輸水管爆裂，目前正不停用儀器檢測確切位置，以便開挖更換補漏。警方也派員疏導交通，嚴防路面溼滑肇生意外事故。

大量清水不斷的洩注入溝，讓鄉親覺得好可惜。（李金生攝）

(中時 )