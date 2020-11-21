為宣傳台北特色商圈，北市商業處今年度首次推出商圈及友善店家小旅行體驗活動，迄今已辦理16場次，民眾反應相當熱烈，並為延續此一熱度又再度推出永康路線的體驗行程，報名期間自即日起至109年11月29日止，報名數量有限、歡迎民眾踴躍報名參加。

商業處表示，永康商圈曾是各學校政府機關的宿舍區以多元而道地的美食文化聞名，近年來商圈內文創型商店崛起，商圈店家持續以年輕、國際化形象塑造商圈氛圍，是國內外觀光客來到臺北市必然到訪的知名商圈，今年度希望藉由深度遊程，將商圈的特色店家體驗與歷史人文風情推薦給民眾，在深度探訪中體驗台北的巷弄魅力。

此外，這次遊程的起點將從金華公園出發，透過導覽老師的帶領，足跡將蔓延至充滿藝術氣息的帕帕拉夏藝文中心、美食薈萃精華所在的永康街與永康公園、用一杯茶走進茶台灣茶世界的京盛宇、精選伴手禮好店的爵林鳳梨酥，過程中將安排兩次體驗活動，第一場駐足於呷七碗一同體驗DIY珍珠奶茶或是手沖咖啡的樂趣，品嘗的招牌油飯。第二場則會到陶作坊手作小陶杯，以自己的風格塑造出小陶杯，再烙下專屬於自己的落款。

商業處指出，小旅行體驗限額20名，將於12月13日下午舉辦，可透過網路報名；旅行是體驗城市的絕佳方式，希冀透過「文青永康小旅行」讓民眾及旅客對永康商圈留下更深刻的印象與新的記憶，活動詳情請持續關注「台北市商業處-我是商Ya人」。

(中時 )