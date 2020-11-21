接著西湖市場之後，北市公有南門市場即日起推出線上點餐系統，只要透過手機就能輕鬆完成市場美食的餐點預訂，為上班族節省珍貴的午休時間，且為了鼓勵民眾使用，南門市場推出贈獎活動，民眾11月21日當日透過點餐系統預訂，並完成付款及取餐，就有機會獲得南門市場紀念環保餐具一組，數量有限，送完為止。

南門市場美食廣場內有許多著名的美食攤，不管是富盛名的合歡刀削麵，或是成家小館、黑冠美食等經典名攤，中午時刻各攤前常是大排長龍，透過線上點餐系統，民眾只要掃瞄南門市場美食廣場的專屬QR Code就可用手機完成線上點餐預訂美食，預先在辦公室或家裡輕鬆完成訂餐服務，也讓附近的上班族更方便有效率的享受市場美食。

北市市場處今年度持續針對傳統市場導入線上點餐系統，透過線上科技提供民眾更便捷的服務，並提升攤商的業績，繼西湖市場後，南門市場是第二個上線的傳統市場，未來將持續推廣於其他市場。

北市公有南門市場自治會王銓國會長表示，南門市場美食廣場導入線上點餐系統，不僅能為民眾節省等待時間，亦能增加攤商業績成長」，為鼓勵民眾多加利用線上點餐系統，於21日只要民眾透過線上系統預訂南門市場美食廣場的餐點，並完成付款取餐，就有機會獲得南門市場紀念環保餐具一組，數量限定200組，送完為止。

(中時 )