台南馬來西亞籍鍾姓女學生遭勒擄殺害後棄屍，事件引發各界震驚，宜蘭20日驚傳有國中女學生，在上學途中突遭陌生男子當街騷擾，並意圖阻攔女學生，所幸女學生反應快，立刻擺脫男子後逃至學校，警方在獲報後2小時內逮捕嫌犯。

昨天早上7時左右，1名就讀宜蘭縣某國中3年級的女學生，獨自走路上學時，32歲廖姓男子突然從後方追上來，並伸出右手臂擋在女學生脖子處，意圖阻攔女學生繼續往前走。

所幸女學生反應頗快，彎下腰後再一個扭身，閃過了廖男的手臂，隨即拔腿往前狂奔，順利擺脫廖男控制，抵達學校後，驚魂未定的女學生趕緊向學校老師反應，老師隨即透過校安通報給縣府教育處，同時陪同女學生向警方報案。

羅東警分局獲報後，立即成立專案小組全力展開清查，隨即掌握廖男身份，並火速在2小時內將廖嫌逮捕到案。

有性騷擾等前科紀錄的廖男供稱，他是臨時起意，想要搭訕女學生才會突然伸手阻攔。警方訊問後，依強制、性騷擾等罪嫌移送檢方偵辦。

教育處表示，在台南女大學生不幸遇害事件發生後，各校與教育處、警察局少年警察隊、各分局及宜蘭學生校外生活委員會等單位，立即建立合作聯繫管道，這起女學生遭騷擾事發後，學校也馬上與警分局、少年警察隊及教育處通報訊息。

事後，除學校老師安撫女學生情緒並提供心理輔導，教育處也通令各校向學生加強宣導上下學安全，全面守護學生。

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(中時新聞網)