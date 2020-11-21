天涼之際，正是北市陽明山山藥的盛產期，主要分為「陽明山刺薯、白皮削、圓形山藥、寸薯」四個品種，富含多醣蛋白的粘液質、消化酵素，營養價值極高。由於陽明山氣候溫差大、土壤中富含礦物質，水源乾淨無污染，北市農民經產業局及台北市農會輔導下，嚴格遵守安全栽培方式，加上鄰近保護區土地沒有過度使用，產出的山藥品質特別好，肉質細緻、黏液豐富，不管生食或做成菜餚都非常適合。

北市的山藥主要產區在陽明山，以士林區為最多，種植面積約有10公頃，年產量約有10萬公斤，於春季栽種、秋末藤枯時為採收期，種植方式使用了屋簷上暱稱「天溝」的排水管，山藥與土壤沒有直接接觸，中間隔了一層稻殼，作用在讓山藥保持細皮嫩肉，讓山藥採收時可維持塊莖完整無破損，產期從每年的11月開始可至隔年的4月份結束。

北市產業局與士林區農會長期致力於輔導農民取得山藥產銷履歷驗證，每年在山藥產季前會派專人至每個山藥產地採樣送至瑠公農業產銷基金會執行化學法的農藥殘留檢測，提供民眾優質安全的農產品。

對陽明山山藥有興趣的民眾，搭著捷運就可以到台北市農會經營的花博農民市集及建國假日花市購買，圓山捷運站1號出口的花博農民市集，週六、日有臺北市的青農前來展售陽明山山藥及其各式加工品，大安森林公園站6號出口的建國假日花市，12月份的週六、日也有農會推薦的農友前來展售陽明山山藥。

另外，士林區農會將舉辦二場系列活動，分別為異國旅遊風格之「用山藥料理環遊世界」展售會及臺北農遊趣「士林山藥小旅行」，透過料理品嘗各地山藥異國風味美食，並走進士林陽明山山藥園，體驗台灣農業種植，認識山藥獨特的栽種方式，保證好吃、好玩、又有趣

(中時 )