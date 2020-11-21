就在外界都在關切究竟「魔獸」霍華是否續留湖人，沒想到他自己卻先搞烏龍！因為霍華竟在21日自行發推，「我已經留在我該待的地方，湖人國度我愛你們，紫金王朝永遠不滅！」似乎代表他已經跟湖人完成續約，卻馬上刪除這則推文。

畢竟霍華上季僅用1年底薪合約加盟湖人，也願意擔任替補角色，幫助湖人成功拿下隊史第17冠，更是他生涯首冠，儘管他不斷宣稱自己很想續留，卻希望湖人可以提供至少兩年合約，以他今天這種發推又刪的動作來看，雙方仍無共識。

其實不僅霍華搞了烏龍，就連《The Athletic》權威記者查拉尼亞也一樣，因為查拉尼亞原本在21日搶先發布霍華將跟湖人續約新聞，卻也刪除這段新聞，更強調雙方目前仍沒達成協議，「霍華仍會考慮目前所有選項，目前仍無任何協議。」

看來霍華應該原本一度快要跟湖人完成續約協議，卻在最後關頭突然喊卡，才讓霍華他自己與查拉尼亞都搞了一次大烏龍，只能趕緊刪除推文彌補錯誤，接下來就看霍華與湖人何時可以達成共識，或是他最後選擇爆冷離開湖人另謀發展了。

(中時 )