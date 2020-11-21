中天新聞台換照案，NCC決議「不予換照」，引發爭議。中天美女主播陳文越18日在播報新聞時更是難掩內心情緒，數度哽咽，對此她事後也在社群網站PO文向觀眾道歉，「不好意思今天播報停頓了幾下，不是因為卡詞，是很怕哽咽露餡。」吸引粉絲留言為她加油打氣。

對此，台北市議員羅智強在臉書上痛批將政治髒手伸進NCC的民進黨，難過台灣怎麼會淪落今天的地步，如果大家繼續這樣冷漠坐視下去，讓新聞自由被踐踏，今天政府可以踐踏新聞自由，明天就可以封喉人民！羅智強為中天加油，更為主播陳文越加油！

民進黨政府近來荒腔走板的政策讓人民怨聲載道，萊豬、牛肉麵之亂、政院網軍中央圖庫，現在還將髒手伸進NCC，強硬關閉中天新聞台，這讓主播陳文越呼籲民眾快醒醒，她指出，今天被消音的是一家站在政府對立面的新聞媒體，是「執政眼中釘」，今天政府粗暴關中天，對其他媒體的效應可想而知。

陳文越呼籲所有看不下政府惡劣行徑的民眾，在11月22日一起走上街頭，表達人民的怒吼！

(中時新聞網)