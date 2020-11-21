被喻為「大陸第一美胸」女星徐冬冬，擁有35E的傲人身材，去年認愛香港男星尹子維，不料無預警分手，令人錯愕不已。攤開徐冬冬的演藝之路，可說傳聞、風波不斷，被挨批像路人、打工妹、拆了2根肋骨，甚至網路上還出現「徐冬冬死了嗎」的關鍵字；向來高EQ的徐冬冬，面對這些傳聞總是大方、正面回應，也贏得網友不少讚賞。
向來性感指數破表的她，近日在微博曬出一組寫真照；身穿黑色緊身透視裝，身材凹凸有致，渾圓美胸若隱若現，下半身超短短褲，更秀出她一雙美腿；此次狂野性感的氣質，與以往的寫真風格大不相同，因此照片一出，也得到網友們一片狂讚。
網友們紛紛在照片下方留言：「一直都那麼性感」、「流鼻血了，大冬」、「小姐姐太性感」、「狂野」、「大嫂哪天不性感」、「啊啊啊…好辣啊」。
徐冬冬因飾演電影《大嫂》中的左蘭而聲名大躁，之後也被網友直接稱為「大嫂」，除了此部電影外，《澳門風雲3》、《西虹市首富》、《追龍》…等電影，也能看到她精彩的演出，演藝事業可說是一路看好。
(中時新聞網)
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