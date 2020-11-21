第57屆金馬獎頒獎典禮今（11/21）隆重登場，雖然疫情影響導致許多國際巨星無法出席典禮，但今年下半年國片大爆發，入圍名單競爭可說相當激烈，加上這次由知名音樂製作人陳鎮川擔任典禮節目總監，精彩度絕對是不容小覷，今晚有超過百位電影人齊聚一堂的金馬典禮，還有哪些亮點不能錯過，讓我們帶您搶先看。

典禮不設主持人：

去年金馬56首次採用「典禮沒有主持人」，整個典禮流程順暢備受好評，因此今年金馬57持續延用此模式，希望所有人都能將焦點及榮耀放在傑出的電影工作者身上，而金馬紅毯主持人，則是由第11度主持金馬星光大道的楊千霈，以及首次主持大型活動的大鶴扛下重責大任。

金馬紅毯主持人，由楊千霈及大鶴扛下重責大任。（圖／中時資料照）

入圍名單競爭激烈：

陳淑芳和莫子儀是否能突破重圍奪獎，讓人拭目以待 。（圖／中時資料照）

今年下半年國片起飛，每部票房皆開出紅盤及口碑，角逐各大獎項不到最後一刻難分軒輊，像是《消失的情人節》入圍11項，堪稱此次大贏家，另外《同學麥娜絲》入圍9項、《無聲》入圍8項，《孤味》、《親愛的房客》與《怪胎》各入圍6項，此外今年男女主角堪稱「死亡之組」，不到揭獎那刻鹿死誰手仍很難說，但最讓人關注的莫過於金鐘獎入圍常客，也是北影影帝的莫子儀，還有從影一甲子，首次入圍金馬獎就獲得三大獎相提名的「國民阿嬤」陳淑芳，是否能在本屆突破重圍奪獎，讓人拭目以待。

頒獎嘉賓陣容浩大：

名導侯孝賢為今年金馬終身成就獎得主。（圖／中時資料照）

在金馬主席李安號召下，頒獎嘉賓可以說是來頭不小，都是電影界的重量級人物，除了上屆影帝陳以文及三位金馬影后李心潔、桂綸鎂、謝盈萱，就連坎城金棕櫚導演是枝裕和，也來台擔任終身成就獎得主侯孝賢的引言人，而歌壇搖滾天王伍佰也將以頒獎人身分力挺金馬獎到底。

金馬獎表演節目亮點多：

陳昊森與盧廣仲將隔空合唱《刻在我心底的名字》。（圖／中時資料照）

開場表演由小提琴家陳銳與台北愛樂合作，以「永遠的新天堂樂園」喚起觀眾對電影院的記憶，並藉此細數本屆入圍影片，此外包括金曲歌后艾怡良、創作鬼才黃明志都將登台演出，最大亮點則是入圍最佳新演員獎的陳昊森，將與盧廣仲隔空合唱《刻在我心底的名字》，在《孤味》分飾同一角色的陳淑芳、于子育也將同台獻唱電影主題曲，屆時勢必逼哭眾人，另外憑《消失的情人節》入圍女主角的李霈瑜（大霈），也將率領So-So Heroes 瘦瘦英雄演唱主題曲〈Lost and Found〉。

(中時新聞網)