皇家傳承牛肉麵店遭民眾爆料，位在新莊的食品加工廠並未登記，且新北市經發局昨前往稽查時不願配合受檢；對此皇家傳承副總經理陳宏銘澄清，昨有開放2樓的辦公區域供稽查，但1樓為食品加工設備區域，考量食品安全規範，建議稽查人員著衛生標準的衣服配備擇日來訪，「我們都很配合，絕對沒有拒檢一說」。

皇家傳承牛肉麵店捲入行政院失言風波，日前又有民眾向新北市經發局爆料，皇家傳承除了5間實體門市及店面之外，也兼營網購冷凍調理包，不過冷凍包製作的餐飲公司地址為新北市新莊區瓊林南路巷內，經濟部確無此登記，民眾指控懷疑是「地下工廠」。

新北市經發局表示，昨接獲檢舉後火速前往該工廠稽查，業者開放2樓的2台冷凍櫃供檢查，並無生產加工的相關機具，1樓則不開放進入，下周一（23日）將發文聯絡建物所有人，並聯合工務局等單位聯合稽查。

皇家傳承副總經理陳宏銘受訪澄清，昨有開放2樓的辦公區域供稽查，但1樓為簡易的食品加工設備區域，考量食品安全規範，建議稽查人員著衛生標準的衣服配備擇日來訪，「我們都很配合，絕對沒有拒檢一事」。

至於食品加工廠有登記，陳宏銘回應，有在食品業者平台登載，但相關文件由總經理處理，這部分他不清楚。

(中時 )