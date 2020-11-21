罷免高雄市議員黃捷行動第二階段在9月25日啟動後，於20日送件高雄市選委會。黃受訪為自己喊冤，稱自己從未贊成過瘦肉精，罷捷者總會把她當民進黨罵，事實上他們是把憤怒都放在她身上。罷捷總部則痛批，黃雖未贊成卻也從未反對過瘦肉精，此外黃「愛蹭綠」與愛對外玩「文字遊戲」，都是他們的罷免主因。

面對罷免行動，黃捷接受《公視》訪問表示：「我想說我從來就沒有支持過瘦肉精，就是的確他們會對我喊一些，想要對民進黨喊的口號。」更表示那些罷捷者是：「找到一個對象，就把所有的相關憤怒，都放在我身上。」

對此，臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」昨日（20）發文，寫道：「妳是從沒說過贊成瘦肉精啦，但妳也從沒反對萊豬進高雄啊。萊豬的體內，是不是就是有萊克多巴胺，不然怎麼叫『萊豬』？妳不知道瘦肉精就是萊克多巴胺嗎？」

「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」痛批：「還有說我們把民進黨的怨氣，發在妳身上？那我們罷捷行動，就直接去罷免民進黨的議員就好啊！妳是有沒有腦？台大畢業的？重點妳也很愛蹭綠。」更直言：「對著所有記者跟鏡頭前面，還敢大玩文字遊戲喔？可憐欸妳！。」

文章一出，網友紛紛留言：「看到她就討厭，鳳山人，千萬拜託了！」「年紀輕輕又是女生，還講這種話……禮義廉恥怎麼寫的，想問問她的老師。鳳山鄉親，拜託了」、「再混啊，罷掉政客」、「她台大有畢業嗎？」「這是台大畢業的……呃！」「面目可憎，原本的清秀佳人怎麼會愈來愈醜……」「妳也不反對，跟民進黨一起退席是在哈囉嗎？」「連外地人都看不慣這種無能輕佻不專業的政客，更何況是鳳山鄉親，一鼓作氣！鳳山加油！努力清潔！」

(中時新聞網)