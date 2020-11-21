美國媒體報導，威斯康辛州一處購物中心今天發生槍擊案，至少有8人受傷，傷者已送醫治療，尚未傳出有人身亡，警方仍在追捕犯嫌。

美國聯邦調查局（FBI）與密爾瓦基郡（Milwaukee County）警長辦公室在推特表示，警員已趕赴威斯康辛州沃瓦托薩市（Wauwatosa）梅菲爾購物中心（Mayfair Mall）現場，支援當地警員因應槍擊案。

美聯社報導，這起槍擊案發生在下午2時50分，沃瓦托薩市警察局長韋柏（Barry Weber）在槍擊案爆發約3小時後說明調查進展，但沒有提及槍手的動機。

韋柏說，有7名成人與1名青少年受傷，目前不清楚傷重程度，但他們都還活著。他又說，有關當局抵達時，槍手「已不在現場」。

韋柏告訴記者：「根據目擊者初步描述，槍手是20 到30多歲的白人男性。調查人員仍在判定槍手身分。」

「密爾瓦基哨兵日報」（Milwaukee Journal Sentinel）報導，購物中心封鎖，仍有些人待在裡面。

(中央社)