位於南投縣埔里的普台中學（普台）與高雄佛光、雲林福智是台灣三大知名佛教中學之一，因為辦學優良，吸引不少家長將孩子送進學校。不過，普台最近卻在未經家長同意的情形下，逕自以家長名義為1名學校認為無法管教的學生辦理轉學，並將轉學證明書寄給家長，影響小孩受教權，家長已向南投地檢署提告普台校長涉嫌偽造文書，目前由檢警偵辦中。

本刊調查，住在台北市的姜姓家長（姜男），4年前將兒子小姜（14歲）送進普台從小學4年級讀起，後來順利直升普台國中部，但小孩進入國中後就不太快樂，姜男也要小孩去適應環境。但小姜在國一下學期卻出現狀況，共被學校記了1次大過，5次小過及15次警告，校方認為事態嚴重，今年4月約談家長進行溝通。

姜男說，當時校方除告知小孩在校狀況外，指出小孩因違反校規累計2大過，要求家長保證約束小孩遵守學校規範，如果再違反校規及不服師長管教，若懲處累積滿3大過，必須自願辦理轉學，校方還拿出切結書要求家長簽署。

但是在6月中，校方又致電姜男，指小孩在學校體育課踢同學一腳，嚴重影響校園安全，要求家長將小孩帶回15日。結果發現小孩在家這段期間，有些觀念及習慣不太對，所以答應校方願意辦理轉學，但因為找不到學校，校方又一直在催促轉學，姜男才又決定不幫小孩轉學。

不料，姜男後來送小孩回學校參加學期考試時，校方竟連續3天不讓小孩進教室，把小孩「獨立安排」在學務處考試，也不讓小孩跟同學講話，考完試後就把小孩的東西放在校門口，要小孩馬上離校。「我去學校接小孩時，校長曾約我談話，表明曾有家長不願辦轉學，但最後還是辦了，如果我不願辦理轉學，校長就直接處理，不須家長同意。」態度相當強硬。

姜姓家長不滿學校冒用家長名義申請轉學單而向南投地檢署提告。（圖／張文玠攝）

本刊調查，教育部國民及學前教育署才在今年2月向各級學校發布，為顧及學生的受教權利，不得任意對學生實施輔導轉學的處分。即使經過學校學生事務相關會議決議，建議學生輔導轉學，還是要和學生及學生家長充分溝通說明，輔導學生轉學，不得強制或任其自辦轉學手續。

結果普台果真在8月就直接寄送小孩的轉學證明書到姜男家中，姜男質疑，學校申請異動表的注意事項，明明指出申請異動必須監護人親自到校辦理並簽章，而他根本沒有填寫異動申請表，學校竟還能轉學證明書，所以已經向南投地檢署控告普台中學校長涉嫌偽造文書。

南投縣政府教育處官員指出，因為普台中學寄發姜姓學生的轉學證明書非經家長親自到學校辦理，所以不具效力，小孩的學籍目前還在普台中學。至於是否涉及偽造文書罪嫌則由司法機構認定。官員強調，如果普台涉及強制轉學，教育處可要求學校糾正，若還是沒改善，可依私校法減少招生名額。

普台中學校長室劉姓秘書表示，校方並不清楚姜姓學生家長向南投地檢署提告一事，且姜姓學生的學籍仍在普台中學，因為一直沒有來學校註冊，學校已經通報中輟了。劉秘書說，學校一直聯絡姜姓家長，但家長沒有回應，校方也很無奈。

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(中時新聞網)