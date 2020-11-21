普台中學（普台）1名7年級升8年級的姜姓學生（小姜、14歲）因在校被記過多次，校方竟在未獲家長同意下，逕自把小姜轉學，但實際上小姜根本中輟在家，沒有學校就讀，學校都開學2個月了，小孩至今仍無校可讀。

普台與姜姓學生家長（姜男）曾在10月中旬進行協調，校方一度同意小姜回校就讀，但校方只願讓小姜每天上8小時的義務教育，放學就得由家長帶回，但姜男表示，當初就是看中普台學生一律住校的管理方式，才會花大錢讓孩子進入普台，普台這樣的處理方式相當不負責任。

普台的這起轉學風波也引起南投縣政府教育處的注意，今年10月中旬召開會議找校方及家長出面協調。會議中雙方互不相讓，家長希望小孩能在普台繼續上課，但校方希望學生轉學。最後，校方見協調沒有進度，就提出小孩可以回學校註冊就讀，但只能上課8小時在學校上義務教育，其餘16小時由家長帶回管教。

小姜在家待學期間，會幫忙媽媽照顧咖啡店生意。（圖／張文玠攝影）

普台中學校長室劉姓秘書表示，小姜在7年級上學期有脫序的行為，可能是父母親不在旁邊，為了吸引大家注意而出現，學校有進行輔導，但效果不好，所以希望小孩回學校上8小時的義務教育，然後由家長帶回，不須住校。希望學校及家長一起努力，視小孩適應狀況再決定是否能恢復住校，融入宿舍的團體生活。

姜男說，普台是住宿學校，所以才會從台北將小孩送到南投埔里就讀，小孩小學4年級開始就住校，很獨立也習慣宿舍生活。他還有其他兩個小孩要照顧，還要賺錢養家，根本不可能天天台北南投兩地跑，也無法在埔里租屋照顧，「我也希望小孩好，但校方的條件簡直是天方夜譚。」

姜男表示，普台已經提報小孩為中輟生，台北市區公所的相關官員已經跟他洽談強制入學方案，轄區警方也到家裡了解，而普台曾在10月下旬來電聯繫，他有回話，但雙方還是沒有交集。

劉秘書表示，校方並不清楚姜姓學生家長向南投地檢署提告一事，但強調姜姓學生的學籍仍在普台，因為一直沒有來學校註冊，學校已經通報中輟了。劉秘書說，學校一直聯絡姜姓家長，但家長沒有回應，校方也很無奈。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)