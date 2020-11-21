奇萊山是台灣登山客嚮往的百岳之一，日前卻出有登山客登頂露鳥拍照，引起討論。（達志影像/shutterstock)

挑戰高山成功是人生至喜，但露鳥拍照會不會太超過？「靠北登山大小事」社團今早有人po出神勇登頂露鳥照，雖已在重點部位加工處理，仍引起外界關注。3名男子在奇萊山北峰裸露留影，雖因照片曝光而大出風頭，卻遭網友一面倒狂罵，能有點水準嗎？有人還主張要永久禁止他們爬山！

原po在臉書社團貼文寫道，「靠北⋯⋯出名了！」3位男性登山客脫褲露鳥，一人還腳踩三角點立牌，各自露出得意神情，底下網友卻看得好怒。有人直接譏諷露鳥行為，「三隻小山雀以為自己是大鵰！」有人則當笑話一則，「看到急凍鳥就覺得大笑…還好不是憤怒鳥…..太冷了憤怒不起來…」

不過，也有人輕鬆看待，不少人不也露奶了，山友批說，重點是腳還踩在立牌上，讓人覺得蠻無言的，還有人憤怒留言，「無聊當有趣？覺得很屌？能有點水準嗎？」、「別污衊了勇敢這兩字，這行為叫智障」、「褻瀆奇萊北」、「永久禁止其爬山！」

其實，登山客瘋狂行為不只在台灣，國外也不乏其例，2015年1英國女子和一群散客在馬來西亞神山（海拔4095公尺）裸體拍照，因妨礙公共秩序被判入獄3天，事後馬國人怪罪他們觸怒山神，以致隔周引發該山區18人死亡的5.9级地震。而秘魯著名古印加遺址馬丘比丘（海拔2350－2440公尺），更成為國際觀光客的裸拍勝地，令當局非常頭痛而強力取締。

(中時新聞網)