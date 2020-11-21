南投埔里普台中學（普台）1名姜姓學生（小姜）因為在校表現異常，被校方連續記過，6月中，小姜又因在學校體育課踢同學一腳，被校方認定嚴重影響校園安全，要求家長將小孩帶回管教，最後甚至要求家長為小姜轉學，但校方因未獲家長同意就逕自為小姜轉學，家長認為校方違法，已向南投地檢署對校長提告。已有3個多月沒有到學校上課的小姜，除了是個魔術方塊高手外，現在除了在媽媽的咖啡廳幫忙，也會去打籃球，晚上再到補習班上課，維持學習進度，他希望能儘快回到普台。

姜母說，小孩在小學3年級到普台小學試讀時，能適應學校的住宿生活，沒有吵著要回家。學習情況也很好，普台小學1個年級有5個班級，每班人數不到30人，小孩因為成績還不錯，升中學時，還被校方徵詢是否要就讀國際班，準備出國唸大學，但因學費問題才選擇唸普通班。

姜母表示，小孩有過動症狀，話太多，無法持續注意力，每天須吃藥控制，剛送到普台小學還很擔心，但小孩適應得不錯，學校老師很有耐心，每天提醒吃藥，學會獨立自主，生活也有規律，成績也有進步。

個性好動的小姜，酷愛玩魔術方塊。（圖／張文玠攝影）

不過，小姜到了國中，尤其是下學期，大部分學科都是在60分上下，姜母說，小孩很喜歡玩魔術方塊，因此被學校記警告、小過，甚至大過，有些時候還在上課玩魔術方塊，多次被老師指正時，也會和老師頂嘴。「被轉學可能跟這個有關吧。」

南投縣政府教育處官員指出，因為普台中學寄發姜姓學生的轉學證明書非經家長親自到學校辦理，所以不具效力，小孩的學籍目前還在普台中學，至於是否涉及偽造文書罪嫌則由司法機構認定。官員強調，如果普台涉及強制轉學，教育處可要求學校糾正，若還是沒改善，可依私校法減少招生名額。

普台中學校長室劉姓秘書表示，校方並不清楚姜姓學生家長向南投地檢署提告一事，且姜姓學生的學籍仍在普台中學，因為一直沒有來學校註冊，學校已經通報中輟了。劉秘書說，學校一直聯絡姜姓家長，但家長沒有回應，校方也很無奈。

小姜本人表示，他因不尊敬師長、辱罵師長被校方記小過、記大過，可能在跟老師講話時比較衝，被老師認為是頂嘴，態度不好而受到處罰。至於被指體育課踢同學一腳被認為影響校園安全，他喊冤說，那只是在跑步時，看同學跑太慢，大家開玩笑，踢了同學一腳，卻被老師認為影響校園安全。

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(中時新聞網)