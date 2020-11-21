才剛鬧出自己發推宣告續留湖人烏龍的「魔獸」霍華，這次確實狠狠打了自己的臉！因為《The Athletic》權威記者查拉尼亞21日第一時間爆料，透過霍華經紀人布里斯科證實，霍華已經同意跟七六人簽下1年合約，真正確定離開湖人了。

這也難怪霍華必須趕緊刪除自己宣告續留湖人的推文，原來搞了半天，他的經紀人布里斯科都沒打算跟湖人好好談判續留，而是跑去找七六人討論加盟事宜，只是霍華加盟七六人的話，恐怕也只能繼續擔任替補角色，畢竟他們擁有恩比德。

更有趣的是，霍華在今年NBA復賽前夕，還曾公開批評恩比德太愛假摔，每次在場上遇到恩比德都很想把他掐死，更強調恩比德根本無法與「俠客」歐尼爾相提並論，結果現在霍華竟跟恩比德成為隊友，看來兩人未來之間關係將很緊繃。

只是霍華先前不斷放話，自己絕對希望繼續待在湖人完成衛冕，沒想到湖人反而是留下了麥基，霍華自己選擇跳槽七六人，成為恩比德的替補中鋒人選，也幾乎喪失下季繼續爭冠的可能性，畢竟七六人目前還處整合階段，球隊仍呈現混亂局面。

(中時 )