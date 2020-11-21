究竟是怎樣的家長，能讓老師放棄一個孩子？一名幼教老師分享，班上有個孩子會欺負同學、愛說謊，但媽媽卻無限寵愛他，連孩子遲到都是先怪老師、罵老師，種種誇張行徑累積下來，也讓這位老師心痛表示「身為教育者，放棄一個孩子是多麼痛心！」

一名幼教老師在《爆怨公社》發文表示，班上有位熊孩子，才幼稚園中班，卻已經瀕臨說謊成性、目無尊長、無法無天的地步，孩子在校欺負同學，老師不能罵、不敢教，因為「老師嚴厲些，孩子就會亂說話，媽媽就會到校罵老師，這位媽媽您真棒！」

原PO進一步指出，小孩遲到家長竟然是怪老師、罵老師；「全班都帶了衛生紙只有您小孩忘記帶，竟然也可以回家向您說謊『因此被老師罰站一整天』（根本沒有這件事），而您也能跟著到校無理取鬧」在校門口直接叫老師出來，接著便是一頓謾罵。

原PO也說，這位家長對學校功課也很有意見，甚至還會跑到學校指導老師「功課該如何出」才對，但如果媽媽這麼厲害怎麼不去當老師，自己的孩子自己教呢？種種誇張行徑，也讓這位老師想放棄，並大嘆「身為教育者，放棄一個孩子是多麼痛心！」

貼文釣出許多同行回應，「基本上，這種情況，只要讓孩子維持到校跟下課，還有呼吸不斷氣即可」、「這就是為何幼教人抱著滿滿熱忱踏入幼教界，卻攢了滿滿失望離開的原因之一。」另也有人透露，其實這種家長現在很多，不知道是因為生的少，還是「自然環境演變」，讓許多上古白堊時期的生物家長都跑出來。「只能說，希望將來這位媽媽不會後悔她現在的教育方式！祝福她」。

(中時新聞網)