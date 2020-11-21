昨天（11月20日）深夜，上海市疫情防控工作領導小組辦公室發佈消息，20日下午，浦東新區衛健委報告2例疑似新冠肺炎病例，20日21時，經上海市疾控中心新冠病毒核酸檢測，結果均為陽性。兩者確診病例是夫妻關係，因先後出現發熱，到醫院發熱門診就醫，即被隔離排查。

今天（21日）上午9點，上海市舉行第87場上海市新冠肺炎疫情防控系列新聞發佈會，邀請市衛生健康委主任鄔驚雷，浦東新區副區長李國華，市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏，市政府新聞發言人尹欣介紹本市疫情防控有關情況。

李國華副區長表示，病例2在浦東醫院從事護理工作，為病例1的妻子。

市疫情防控指揮部第一時間向浦東醫院派出了市工作指導組，指導浦東醫院落實各項防控工作，具體採取了以下措施：

第一、暫停日常門急診醫療服務。

第二、對已在院住院治療的患者，在落實各項防護措施的基礎上，繼續做好在院患者的醫療救治工作，嚴格保障醫療質量與安全。同時，市區衛生健康行政部門已做好應對特殊醫療需求的預案。

第三、嚴格封閉式管理。已對在院的4015名員工和患者及陪護人員進行隔離觀察，並全部進行了核酸採樣送檢，截至今日8時30分，已完成檢測3233人，結果均為陰性。另採集該病例工作場所環境樣本進行核酸檢測，結果為陰性。

第四、對醫院內的環境進行全面消殺；並根據醫院建築佈局，採取封閉隔斷措施，避免不必要的人員流動。

第五、切實做好在院所有人員的生活保障和防控物資保障，確保各項防護措施落實到位。

(中時 )