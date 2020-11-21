國家傳播通訊委員會（NCC）決議，不予中天新聞台換照，主委陳耀祥強調，對每一家新聞台審議的標準、法律規定，都是一致的，也不會審查媒體的政治立場；但卻同時在記者會上向有線電視頻道業者喊話，「建議給公廣集團一個機會」，這讓資深媒體人劉寶傑怒了，在節目上狠飆陳耀祥「要當婊X就別立貞節牌坊！」

劉寶傑在自己主持的政論節目上提到，陳耀祥在NCC記者會上痛批中天新聞台內控失靈、新聞報導有失專業、立場失衡；但卻同時又「建議」頻道業者給公廣集團一個機會，讓公廣集團「補位」到中天新聞所在的52頻道；陳耀祥「一手砍中天、一手推公廣」的行為讓劉寶傑怒了。

劉寶傑痛批，陳耀祥一邊用著NCC公器砍中天新聞，另一邊也用著NCC的公權力提攜公廣集團，劉寶傑就問，「如果今天比顏色，誰比華視綠？華視不僅僅是綠，還是墨綠！」怎麼可以這樣子公然用NCC公器攻擊政敵，並且當場提攜自己人？「你要立貞節牌坊就不要當婊X、你要當婊X就不要立貞牌坊！」滿嘴仁義道德、滿肚子男盜女娼！

而政治評論員李正皓也指出，陳耀祥雖然在記者會上說得很客氣，叫做「建議」，要與有線電視系統頻道業者溝通討論，但是這根本就是赤裸裸的威脅！衛星廣播電視法63條，NCC是有權可以裁撤系統業者的經營權的，如果未來有系統業者不聽話，那麼就走著瞧！

(中時新聞網)