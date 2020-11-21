美國聖約翰天主教高中的美式足球隊上周末在馬里蘭的比賽吞下慘敗，被地主球隊狠狠以53比0痛宰，總教練海耶斯(Daryl Hayes)在下半場心臟病發！這一場敗仗險些要了他的命，還好他賽後救治順利，沒有留下後遺症。

當地媒體報導，48歲的海耶斯下半場開始感到胸口不適，妻子凱莉有注意到一向精力充沛的海耶斯變得安靜，她原先只以為是球隊輸太慘了。「他很幸運撿回一命，我們逃過一場災難，太驚險了。」

海耶斯的心臟病應該是在中場休息時間就開始了，通往他左心室的動脈出現血栓，阻塞99%流經的血液。最後海耶斯的左臂和左腿麻木，但他居然還是撐完了比賽，才由妻子開車送他去醫院。凱莉說：「今年是糟糕的一年，這可能是這些孩子們本季最後一場比賽。他是個硬漢，他熱愛足球所以不肯離去，我只是慶幸他還活著。」

兩年前海耶斯動過心臟繞道手術，隨身帶著擴張血管的藥，但他比賽時沒吃才撿回一命。醫生說如果他吃了藥，血塊可能流竄到腦部造成更大危害。聖約翰上個月也被對手41比8痛宰，球員說：「教練愛我們所有的人，他願為我們奉獻一切。」

(中時新聞網)