交通部台鐵局今（21日）表示，内壢=中壢間東正線61公里200公尺處，發現電車線吊掛線上有一條塑膠繩索，因此自09時43分起，桃園=內壢間東正線封鎖，改以西正線單線行車，而内壢至中壢間，各次南下/北上列車有延誤情形。

台鐵表示，受影響的車站為內壢站、中壢站。目前已通知電力調配室派員查看處理，並加強播音以服務旅客。

台鐵指出，桃園=內壢間東正線K61+200處，發現電車線吊掛線上有一條塑膠繩索，已於11時38分處理完畢並通電，影響10列次109分鐘，約4950名旅客。

(中時新聞網)