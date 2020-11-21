台鐵電車線故障 內壢－中壢各車次延誤 10:212020/11/21 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵電車線故障，內壢車站至中壢車站之間，南下北上各次列車延誤。(台鐵APP) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部台鐵局今（21日）表示，内壢=中壢間東正線61公里200公尺處，發現電車線吊掛線上有一條塑膠繩索，因此自09時43分起，桃園=內壢間東正線封鎖，改以西正線單線行車，而内壢至中壢間，各次南下/北上列車有延誤情形。 台鐵表示，受影響的車站為內壢站、中壢站。目前已通知電力調配室派員查看處理，並加強播音以服務旅客。 台鐵指出，桃園=內壢間東正線K61+200處，發現電車線吊掛線上有一條塑膠繩索，已於11時38分處理完畢並通電，影響10列次109分鐘，約4950名旅客。 (中時新聞網) #台鐵 #列車延誤 #電車線故障 #內壢 #中壢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵電車線故障 內壢－中壢各車次延誤 10:212020/11/21 生活 台2線濱海段大貨車今年近3萬件違規 警拋小蜜蜂、三眼測照改善 09:432020/11/21 社會 桃園農場團購踩線團 體驗一日青農 17:162020/11/20 寶島 雲林咖啡半程馬拉松22日跑上78線東西向快速道路 駕駛人請改道 15:332020/11/20 生活 稽查土資場及分類場 北市2家違規各罰10萬 13:212020/11/20 寶島 環狀線經營權 北市議會不讓 04:102020/11/21 地方新聞 貧窮線明年調高25k淪貧戶 財金博士：天堂與地獄的差別 12:572020/11/20 財經 高捷首宗聯開案 橘線O4站招商 04:102020/11/20 產業．科技 HBL保護球員 三分線內無地貼 04:102020/11/20 運動天地 中捷綠線開通 房市向錢衝 04:102020/11/20 財經焦點 生活熱門新聞 比送衛生紙還狂 全聯鮮奶「買一送一」 網讚：夢幻組合 - 生活 風波不斷！牛肉麵調理包疑來自地下工廠 皇家傳承遭稽查 - 生活 帶女友回家見父母...對方看見三合院秒提分手 內行一看內文懂了 - 生活 牛肉麵風波周玉蔻抵制失敗再吐驚天6字 宅神：辣台派終於瘋了 - 生活 3男奇萊北峰露鳥拍照 網超崩潰：觸怒山神 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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