撞擊力道過猛，陳男當場遭撞飛，翻滾飛越叫車倒地不起，機車零件散落一地。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

19日深夜彰化縣秀水鄉中山路521巷口，發生一起死亡車禍，1名19歲陳姓軍人休假騎機車返家，行經秀水中山路521巷口，與1輛自小客車發生碰撞，由於雙方速度不慢，撞擊力道過猛，陳男當場遭撞飛，翻滾飛越轎車倒地不起，機車零件散落一地，陳男當場死亡，警方表示，目前已經介入調查，雙方都沒有酒駕情形，詳細的肇事原因仍有待調查釐清。

警方表示，從該路口監視器發現，晚間10點20分左右，自小客車游姓駕駛(女、56歲)從中山路521巷口要右轉時，陳姓軍人的機車從左方迎面行駛而來，幾乎沒有減速直接從車門撞上，撞擊聲響猛烈，附近居民都跑出來看，也幫忙通報警消，將陳男緊急送往彰化秀傳醫院，但經搶救後仍宣告不治。

鹿港分局長潘仕能表示，陳男為軍人身分，目前也依規定通報軍方來協助處裡，據了解該路口為T字路口，自小客車右轉與直行的重機車發生碰撞，自小客車支道右轉幹道的時候，與直行車發生撞，但詳細的肇事原因，仍有待後續調查，警方呼籲用路人行經路口時，應減速慢行，以維交通安全。

(中時 )