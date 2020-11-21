到底跟火箭提出交易申請的「忍者龜」韋斯布魯克會去哪隊，目前仍無定案！根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯21日報導，魔術目前已跟火箭開始進行一個以阿隆戈登、韋斯布魯克兩人為主體的交易案討論，但還沒有出現任何實質進展。

自從韋斯布魯克搞喊「賣我」後，關於他的交易傳聞就沒停過，可惜都沒真正可行的方案，畢竟韋斯布魯克身上還有3年1.31億美元的頂級合約，能夠真正接手他的球隊恐怕不多，就算他上季仍有場均27.2分、7.9籃板及7.0助攻表現。

魔術會想拿出阿隆戈登當作交易韋斯布魯克的籌碼，倒是不太意外，因為阿隆戈登近年表現逐漸下滑，上季不僅傷痛纏身，平均每場只拿14.4分、7.7籃板及3.7助攻，魔術早就想要把他交易出去，可惜他在自由球員市場上幾乎是乏人問津。

可想而知魔術想要光用阿隆戈登換到韋斯布魯克並不可能，魔術必須拿出更多的交易籌碼，才有可能打動火箭願意點頭，可是就算火箭同意了，也要韋斯布魯克想去奧蘭多打球才行，否則換來沒心打球的韋斯布魯克，魔術更加得不償失。

(中時 )