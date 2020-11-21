蔡英文總統（著黑色西裝外套）21日早上低調前往南美館二館，參觀台積電慈善基金會董事長張淑芬個人畫展。（李宜杰攝）

蔡英文總統21日一早低調現身台南美術館二館，參觀台積電慈善基金會董事長張淑芬個人畫展，並由台南市長黃偉哲、南美館榮譽董事長陳輝東與館長潘襎等人陪同參訪。面對媒體提問台美經濟對話是否有進展，蔡英文則低調不回應。

創作14年，張淑芬將首場個展「愛・無盡」獻給台南市立美術館，精選近4年共15件作品展出，包括立法院長游錫堃、台南市長黃偉哲等人都曾參觀過。張淑芬曾表示，過去大家對她的印象，僅限於公益或是「某某某的太太」，因此想透過畫作，讓大家認同她的專業畫家身分。此展覽展至11月29日。

據了解，南美館二館開放時間為早上10時，為避免打擾民眾，蔡英文今日低調提前到訪，未公開行程，預計參訪結束後，將南下參訪高雄港埠旅運中心，並於下午前往衛武營國家藝術文化中心，參加2020總統府音樂會。

南美館表示，本次「愛．無盡－張淑芬個展」是藉由藝術家的特殊生命經歷與創作體悟，探究張淑芬的慈善家的身分角色，對於藝術創作有何影響，以啟發藝術創作者與一般觀眾，對於社會公益與慈善的觀念與行動力，藉此推廣藝術教育與人文教育。

(中時 )